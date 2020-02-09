2020/02/09 | 23:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل خمسة مدنيين وأصيب خمسة آخرون، اليوم الاحد، بحادث سير “مروع” على طريق في محافظة ديالى شرق بغداد.وقال مصدر امني لـ”العهد نيوز”، ان “الضحايا جميعهم من عائلة واحدة”.ووقع الحادث على طريق بعقوبة – الوجيهية في محافظة ديالى.انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حادث سير يودي بحياة 5 اشخاص في ديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حادث سير يودي بحياة 5 اشخاص في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).