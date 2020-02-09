استهداف جديد لصهاريج نقل الغاز قرب السليمانية

2020/02/09 | 23:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعرضت صهاريج لنقل الغاز، ليلة الاحد، لاطلاقات نارية من قبل اشخاص يستقلون سيارتين مدنيتين في ناحية تكية في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية في اقليم كوردستان، فيما تم القاء القبض على احد مطلقي النيران.‌وكتب عضو برلمان كوردستان عن الجماعة الاسلامية سوران عمر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ان الحادث حصل، لية الاحد، في ناحية تكية، عندما قامت سيارتان من نوع "اوبل" و"لاندكروزر" باطلاق النار على صهاريج لنقل الغاز، مبينا ان اسايش الناحية استطاعت اعتقال احد مطلقي النار واحتجزت سيارته الاوبل فيما لاذ المسلحون الاخرون بالهرب بسيارة اللاندكروزر.واضاف ان هويات المسلحين معروفة ويتوجب اعتقال الشخصين الهاربين، مبينا انه يتوجب اعتقال الاشخاص الذين وراء مطلقي النيران ويواجهوا العقاب القانوني.وافاد عمر بانه وفقا للتحقيقات الاولية فان هؤلاء المسلحين تابعون للجهات المعادين للشركة التي حصلت على العمل ويريدون ان يقوموا بانفسهم بهذا العمل.ومنذ بداية شهر شباط الجاري قام مجهولون ولمرات باطلاق النار على صهاريج نقل الوقود بين جمجمال والسليمانية.

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