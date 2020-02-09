صور/امين عام النجباء يعتلي المنبر في ريف حلب الجنوبي

2020/02/09 | 23:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطب امين عام النجباء سماحة الشيخ أكرم الكعبي في جامع العيس في ريف حلب الجنوبي الذي كان معقل تنظيم النصرة الارهابي....

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