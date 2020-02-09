احذر.. تطبيقات تسرق معلوماتك الشخصية من الهاتف

2020/02/09 | 23:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد باحثو الأمن الرقمي تطبيقات Android لديهم أذونات خطيرة ومفرطة ، وكلها تأتي من مطوري التطبيقات في شركة Shenzhen Hawk Internet Co.، Ltd.، ويبلغ إجمالي عدد التنزيلات 382 مليون.و التطبيقات هذه تستطيع الوصول الى معلومات حساسة في جهازك.التطبيقات : 1- Hi Security 2-Hi VPN 3-Candy Selfie Camera 4-Super Battery 5-Candy Gallery 6-Net […]

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