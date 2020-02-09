الاحد القادم موعدا لاقتتاح جسر

2020/02/09 | 23:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن موعد افتتاح طريق محمد القاسم امام حركة السير والمرور.وذكرت الامانة في بيان ، أنه “تم انجاز الاعمال الخاصة بصيانة طريق محمد القاسم للمرور السريع بالكامل وبانتظار التصلب الكونكريت الخاص بمفاصل التمدد والجدران الساندة والذي يحتاج بدوره لعدة ايّام”.وأضافت أن “موعد افتتاح الطريق المذكور امام حركة السير والمرور سيكون الأسبوع المقبل”.

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