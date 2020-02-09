في الناصرية.. عرس يتحول لماساة مروعة: انتهى بمقتل شاب وحرق منزل القاتل

2020/02/09 | 23:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بأن عرس تحول لماساة مروعة انتهى بقتيل وحرق احد المنازل وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لـ "الغد برس"، أن " احد الاعراس بمنطقة مدينة الصدر وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار انتهى بمقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما بسبب كثافة الرمي فرحا بإقامة العرس".

وأشار إلى أن " ذوي المقتول قاموا بالرد على مقتل ابنهم بحرق منزل القاتل الذي لاذ بالهرب إلى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر، أن " جثة المقتول تم نقلها الى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها "، مشيرا إلى أن" فرق الدفاع المدني سارعت لاطفاء النيران بمنزل الجاني ".

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