لماذا يعتذر المستشار العسكري للصدر عن أفعال أصحاب القبعات الزرق؟

2020/02/09 | 23:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إخلاص داود أصحاب القبعات الزرق هم تشكيلة أسسها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وينتمون إلى الجناح العسكري للتيار الصدري (سرايا السلام) ، والذي كان سابقا يسمى بـ(جيش المهدي).وأكد النائب […]

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