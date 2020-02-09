العبودي: طالبنا رئيس الوزراء المكلف بتمرير مسطرة استقلالية الحكومة على كل المكونات

2020/02/09 | 23:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية نعيم العبودي، اليوم الاحد، ان “كتلته طالبت رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بتمرير مسطرة استقلالية الحكومة على كل المكونات وليس الشيعة فقط.وذكر العبودي خلال لقاء متلفز اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “الظرف غير الطبيعي الحالي هو الذي رجح اسم علاوي لرئاسة الوزراء، حيث ان وظيفة الحكومة الحالية […]

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