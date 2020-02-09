انقاذ عامل بنغلاديشي حاول الانتحار في كربلاء

2020/02/09 | 23:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصر الله/ ..قالت مديرية الدفاع المدني كربلاء، مساء الاحد، إن “مفارز المديرية تمكنت من انقاذ عامل بنغلاديشي من محاولة الانتحار من على سطح احد الفنادق مركز المدينة .وذكر المفوض قيصر الموسوي من اعلام المديرية في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن ” شخص بنغلاديشي الجنسية يدعى (فاروق محمد عمر) من مواليد ١٩٩٢م، […]

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