قائد حرس الحدود: حدودنا مع سوريا مراقبة بالكاميرات

2020/02/09 | 23:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة حرس الحدود، تأمين الحدود المشتركة مع سوريا لمنع تسلّل الإرهابيين، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لتجهيز الحدود بأحدث الكاميرات والكابلات الضوئية والكرفانات لمنع أي خروقات أمنية.

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