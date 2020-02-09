وكان الشيخ مصرحاً لا ملمحاً

2020/02/09 | 23:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جميل الطرفي في وقت مبكر أشار الرجل الى إن هناك من يعمل على إنطلاق تظاهرات كبيرة موجهة من الأجنبي.وهذا الاجنبي هو الذي سرعان ما ركب موج هذه التظاهرات الشعبية العفوية في الايام الاولى لانطلاقها في تشرين الاول في العاصمة بغداد.كانت هناك عدة أهداف الاول فيها كان ضرب حكومة عبد المهدي واسقاطها بل وحتى […]

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