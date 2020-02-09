وزير الرياضة يكشف سبب تأخر الاعلان عن الملعب المهدى من السعودية للعراق

2020/02/09 | 23:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

كشف وزير الشباب والرياضة، احمد العبيدي، الاحد، سبب تأخر الاعلان عن الموقع المقترح للملعب المهدى ا...





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