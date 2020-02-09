المثنى تعتزم انشاء محطة كهربائية بالطاقة الشمسية جنوبي المحافظة

2020/02/09 | 23:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول الوحدات الساندة والديزل في كهرباء المثنى، علي لفتة خضير ، اليوم الاحد، عن اجراء الفحص الهندسي لمحطة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية في قضاء السلمان جنوبي المحافظة.وقال خضير في تصريح لوكالة محلية اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “شركة توتيوتا باشرت بإجراءات الفحص الهندسي للتربة ضمن التصاميم الأساسية للأعمال المدنية لإنشاء محطة تعمل على […]

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