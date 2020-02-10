الصين تخصص 10 مليارات دولار لمكافحة كورونا

2020/02/10 | 00:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الصينية أنها خصصت 71.85 مليار يوان، ما يعادل نحو 10.3 مليار دولار، لمكافحة فيروس "كورونا" الجديد والوقاية منه.

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