ترمب يتعرض للتهديد بـ”الاغتيال” والسلطات الامريكية تدخل حالة الانذار

2020/02/10 | 00:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات الأميركية، اليوم الأحد، رجلا اطلق تهديدات باغتيال الرئيس دونالد ترمب، خلال تواجده خارج البيت الأبيض، حسبما أفادت به الشرطة.وذكرت إدارة شرطة العاصمة في بيان، اليوم، أن “روجر هيدغبث (25 عاما) اعتقل بعد ظهر السبت، بتهمة توجيه تهديدات بإلحاق أذى جسدي للرئيس”.وبحسب تقرير للشرطة، فان “هيدغبيث” اقترب من ضابط في الخدمة السرية […]

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