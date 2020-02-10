الصين تعاني نقصا حادا في الإمدادات الطبية

2020/02/10 | 00:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح التابعة لمجلس الوزراء الصيني، اليوم الأحد، عزم الحكومة زيادة مشترياتها من المعدات الطبية والأدوية، بعدما لاحظت نقصًا حادًا في هذه البنود تزامنًا مع تفشي فيروس كورونا في البلاد.ووفقًا لصحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، قالت اللجنة المعنية بالتخطيط للاقتصاد الكلي، إن صانعي معدات الفحص الطبي والعقاقير واللقاحات يدفعون نحو تعزيز […]

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