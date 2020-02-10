وزير الشباب والرياضة يوضح سبب التأخر بتنفيذ الملعب المهدى من السعودية

2020/02/10 | 00:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، الاحد، سبب تأخير الشروع بتنفيذ الملعب المهدى من المملكة العربية لسعودية.

وقال رياض في بيان،إن "تأخر الاعلان عن الموقع المقترح للملعب المهدى الى العراق من المملكة العربية السعودية الشقيقة لا يتعلق بالجانب الذي يخص الاشقاء ولكنه يتعلق بأسباب محلية قانونية اولا، واخرى تخص الموقع الذي يجب ان يتضمن شروط الـ فيفا واللجنة الاولمبية الدولية بمواصفات رياضية ناجحة والا ما الجدوى من انشاء الملعب بـ سعة كبيرة ولاينال شهادة الاعتراف من المؤسسات الرياضية الدولية".

واضاف أن "المواقع المقترحة اصطدم بعض منها بـ آلية الاختيار غير المناسبة فيما يتعلق بمدينة بغداد وفق التخطيط العمراني الجديد في الوقت الذي نالت ثلاثة منها المقبولية من الناحية الرياضية واللوجستية ايضا وتم اختيار مكان مناسب في منطقة اليوسفية بالقرب من مطار بغداد".

واشار الى أنه "تم تقديمه الى رئيس الوزراء المقترح للمصادقة على احد المواقع المناسبة منها ليكون مدينة رياضية متكاملة فضلاً عن الملعب الدولي في مواقع رياضية لها مقبولية دولية، ونعتقد ان الموافقة ستصدر قريبا".

بغداد اليوم

وسع المتصدر فريق ريال مدريد اليوم الأحد،( 9شباط 2020)، الفارق مع الوصيف برشلونة الى 6 نقاط بعد الفوز اليوم على اوساسونا 4-1، في لقاء جرى على ملعب السادار، لحساب مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإسباني .

البداية كانت

بغداد اليوم/ خاص

كشف نجم المنتخب العراقي السابق بكرة القدم هوار ملا محمد اليوم الاحد،( 9 شباط 2020)، عن المواقع التي بثت إشاعة موته امس السبت، مشيرا الى انها ليست المرة الاولى التي تستهدف مثل هذه المواقع الاخبار المسيئة لنجوم الكرة العراقية .

و

بغداد اليوم/ متابعة

دافع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، عن لاعبه الويلزي جاريث بيل بعد تأخره عن حضور لقاء الريال الأخير بمسابقة الكأس أمام ريال سوسيداد، مؤكداً أنه سيستمر في الاعتماد عليه حتى النهاية.

وتعرض جاريث بيل لان

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