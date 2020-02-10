تيار الصدر يتوعد البرلمان العراقي في حال رفض تكليف علاوي

2020/02/10 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ ‭ ‬هدّد‭ ‬قيادي‭ ‬في‭ ‬تيار‭ ‬الزعيم‭ ‬الشيعي‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬المكلف‭ ‬محمد‭ ‬علاوي‭ ‬بـ‮»‬اسقاطه‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬أقدم‭ ‬على‭ ‬توزير‭ ‬أشخاص‭ ‬ينتمون‭ ‬لجهات‭ ‬سياسية،‭ ‬خصوصا‭ ‬من‭ ‬المليشيات‭ ‬الشيعية‭.‬في‭ ‬وقت‭ ‬يزداد‭ ‬الغضب‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬والجنوب‭ ‬رفضاً‭ ‬للاملاءات‭ ‬السياسية‭ .‬ ومن‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يقدّم‭ ‬علاوي،‭ ‬الذي‭ ‬سمّي‭ […]

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