مؤامرات.. الإ في الصين

2020/02/10 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام أين‭ ‬ما‭ ‬توجه‭ ‬عينك‭ ‬أو‭ ‬أذنك‭ ‬يمكنك‭ ‬أن‭ ‬ترى‭ ‬أو‭ ‬تستمع‭ ‬إلى‭ ‬نقاشات‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬أصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬التي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬استهداف‭ ‬خارجي‭ ‬مدروس‭ ‬بين‭ ‬الاحتمالات‭ ‬التي‭ ‬تحلل‭ ‬أسباب‭ ‬ظهور‭ ‬وانتشار‭ ‬الفيروس‭ ‬المرعب‭ ‬في‭ ‬الصين‭ .‬إلاّ‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬وحدها‭ ‬،صاحبة‭ ‬الابتلاء،‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬حديث‭ ‬رسمي‭ ‬عن‭ […]

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