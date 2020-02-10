تركيا تهدد بخطة ثانية أو ثالثة إذا تواصل خرق الهدنة في إدلب

2020/02/10 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول‭- ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬ حذر‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نشرت‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬ستغير‭ ‬مسارها‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭ ‬إذا‭ ‬تواصل‭ ‬خرق‭ ‬اتفاقات‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ ‬آخر‭ ‬معاقل‭ ‬المعارضة‭.‬ ورعت‭ ‬روسيا‭ ‬وتركيا‭ ‬وقفا‭ ‬لإطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬إدلب‭ ‬حيث‭ ‬تواصل‭ ‬قوات‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬تقدمها‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الطيران‭ ‬الروسي‭ ‬بهدف‭ […]

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