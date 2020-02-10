وزير الإعلام السوداني: الحكومة لا تمانع استئناف المفاوضات لتطوير العلاقات مع روسيا

2020/02/10 | 00:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، إن الحكومة السودانية الحالية ليس لديها أي مانع لاستئناف مفاوضات أو محادثات سابقة للمضي في طريق تطوير العلاقات مع روسيا وفتح الباب للاستثمار.

وأكد صالح، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، اليوم الأحد، حول العلاقات بين السودان وروسيا: "الحكومة الحالية ليس لديها مانع لاستئناف مفاوضات أو محادثات سابقة للمضي في طريق تطوير العلاقات وفتح الباب للاستثمار".

وأضاف "الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي، زار روسيا قبل فترة، ونحن ننظر للعلاقة على أنها ممكن تكون إيجابية جدا".

وتابع: "ربما مشاغل الفترة الانتقالية، جعلت السودان غير نشيط في السياسات الخارجية، لكننا راغبون في تطوير العلاقات مع روسيا، وهناك حديث طويل عن الاستثمارات والعلاقات التجارية وغيرها"، مضيفا: "أعتقد أنها ستكون مفيدة للطرفين".

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