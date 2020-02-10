محمود: قمع المُتظاهرين امتدادٌ لفكرة الغزو البربري ونهج صدّام

2020/02/10 | 00:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق تستمر في #العراق، الاحتجاجات الشعبية، ومع استمرارها، يستمر أيضاً العنف بحقها وبحق المتظاهرين، في قُبالة ذلك، تخرج الكثير من التصريحات بالضد من القمع المُمارس بحق التظاهرات، […]

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