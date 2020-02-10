2020/02/10 | 00:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (صور)..الاستعدادات الأخيرة قبل إنطلاق حفل جوائز الأوسكار الـ92 (المستقلة) – منى شعلان/ تتجه أنظار العالم لحفل توزيع «جوائز الأوسكار» فى نسخته الـ92 الذى يقام فى الساعات الاولى من صباح غدا الإثنين على مسرح دولبي في هوليوود.وقد وضعت أكاديمية الأوسكار خطة أمنية محكمة، لتأمين الحفل ، كما كشفت أن حفل الأوسكار سيكون بدون مقدِم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((صور).. الاستعدادات الأخيرة قبل إنطلاق حفل جوائز الأوسكار الـ92) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((صور).. الاستعدادات الأخيرة قبل إنطلاق حفل جوائز الأوسكار الـ92) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).