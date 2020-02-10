2020/02/10 | 00:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش الجزائري يحبط هجومًا انتحاريًا بمركبة رباعية مفخخة (المستقلة) – قال تليفزيون النهار الجزائري إن وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت قيام انتحاري على متن مركبة رباعية الدفع مفخخة استهدفت مفرزة للجيش، وذلك صباح الأحد بمنطقة تيماوين الحدودية بالناحية العسكرية السادسة.واستهدف انتحاري على متن مركبة رباعية الدفع، مفرزة للجيش الوطني الجزائري.وجاء في البيان […]

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