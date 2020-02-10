خلاطي: لا طريق امام المكلف الا النجاح في تشكيل الحكومة

2020/02/10 | 00:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن كتلة الحكمة، حسن خلاطي، امس الاحد، انه “لا طريق امام علاوي الا النجاح في تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة”.وقال خلاطي في تصريح لـ”العهد”، انه “مراعاة المكونات خلال تشكيل الحكومة الجديدة دون تمييز بين طرف واخر”، مضيفا، ان “اي ضغط على علاوي سيتجه الى الاعلام والشارع لفضح المطالبين بالمناصب”.واوضح، ان “علاوي ينتظر […]

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