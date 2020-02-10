الشباب والرياضة توضح سبب تأخر انشاء الملعب المهدى من السعودية

2020/02/10 | 00:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، اليوم الاحد، سبب تأخير الشروع بتنفيذ الملعب المهدى من المملكة العربية لسعودية.وقال الوزير في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “تأخر الاعلان عن الموقع المقترح للملعب المهدى الى العراق من السعودية لا يتعلق بالجانب الذي يخص الاشقاء ولكنه يتعلق بأسباب محلية قانونية اولا، واخرى تخص الموقع الذي يجب […]

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