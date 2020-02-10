2020/02/10 | 00:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. الجيش السوري يضبط مقراً محصناً تحت الأرض لإرهابيي جبهة النصرة في مدينة سراقب يضم عدة غرف تربط بينها شبكة أنفاق معقدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/10 | 00:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الجيش السوري يضبط مقراً محصناً تحت الأرض لإرهابيي جبهة النصرة في مدينة سراقب يضم عدة غرف تربط بينها شبكة أنفاق معقدة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الجيش السوري يضبط مقراً محصناً تحت الأرض لإرهابيي جبهة النصرة في مدينة سراقب يضم عدة غرف تربط بينها شبكة أنفاق معقدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).