تمديد مدة تجهيز المواطنين بالنفط الأبيض في بغداد حتى العاشرة ليلاً وليومين

2020/02/10 | 00:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، امس الأحد، عن تمديد تجهيز المواطنين بالنفط الأبيض في بغداد حتى العاشرة ليلاً وليومين.وقال رئيس مجلس ادارة الشركة حسين طالب في بيان، حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “تقرر تمديد ساعات العمل لتجهيز النفط الأبيض في العاصمة بغداد حتى الساعة العاشرة ليلاً ضمن البطاقة الوقودية رقم ١١ في العاصمة”.[…]

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