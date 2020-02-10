مقتل جندين لبنانيين إثر كمين نصب لدورية في الهرمل شمال شرق البلاد

2020/02/10 | 00:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل عنصران في الجيش اللبناني، امس الأحد، إثر كمين نصب لدورة من الجيش كانت تلاحق عصابة لسرقة السيارات، في منطقة الهرمل شمال شرق لبنان.وقال الجيش في بيان، اطلعت عليه “العهد نيوز”، إنه “أثناء قيام دورية من مديرية المخابرات بملاحقة سيارة مسروقة في محلة المشرفة ـــ الهرمل، تعرضت لكمين وإطلاق نار، ما أدى إلى استشهاد […]

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