2020/02/10 | 00:52 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

أكدتْ اللجنةُ الماليةُ النيابية أنها ستستضيف رئيس هيئة التقاعد العامة للتباحث في المعوقات التي يواجهها تعديل قانون التقاعد العام، وقالت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي لـ "الصباح": إن "هناك العديد من شكاوى المتقاعدين وردت الى اللجنة المالية ومنها ما يخص أسر وأرامل المتوفين منهم، من الذين لم تشملهم الزيادة في الرواتب، وغيرهم من الشرائح".

وبينت عضو اللجنة المالية، أنها "غير مقتنعة بالتعديلات الأخيرة لقانون التقاعد، لأنها جاءت من دون دراسة وبشكل مستعجل"، وأوضحت ان "اللجنة المالية ستستضيف رئيس هيئة التقاعد العامة لمعرفة مشكلات المتقاعدين"، مؤكدة ان "القانون سيشهد تعديلاً ببعض بنوده، بما يتناسب مع مطالب المواطنين وعدم الاستغناء عن الخبرات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعديلات جديدة على قانون التقاعد) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعديلات جديدة على قانون التقاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).