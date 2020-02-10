الاعمار: تنفيذ 134 مشروعا خلال 2019

2020/02/10 | 00:52 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ وفاء عامر

افادتْ وزارةُ الاعمارِ والاسكان والبلديات العامة بانها نفذت خلال العام الماضي 134 مشروعا للماء والمجاري والطرق والجسور اضافة الى 18 مشروعا للتخطيط العمراني واعمار المناطق المحررة، كاشفة عن منح اكثر من 12 ألف قرض للمواطنين من صندوق الاسكان للمدة ذاتها.

وقال مصدر في المركز الاعلامي للوزارة بتصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": ان وزارته حققت تقدما كبيرا بمستوى المشاريع الخدمية والقطاعية المختلفة، اضافة الى التصاميم والطرق والجسور خلال العام الماضي 2019، مفصحا عن انجاز وزارته لـ 134 مشروعا مختلفا ضمنها وللمدة ذاتها.

واضاف: ان المشاريع المنجزة توزعت بواقع 46 للطرق والجسور، و24 للماء و40 للمجاري و24 مشروعا للبلديات اضافة الى تسعة مشاريع للتخطيط العمراني، والعدد ذاته من مشاريع اعادة اعمار المناطق المحررة، كاشفا عن تمكن وزارته من انجاز عدد من المشاريع بقطاع الاسكان الذي اولته اهمية بالغة من اجل توفير السكن الملائم الى المواطنين.

واردف المصدر: انه تم بهذا المجال توزيع 36 ألفا و205 قطع اراض بين ذوي الشهداء والجرحى، فضلا عن بيع آلاف من قطع الاراضي الى المواطنين وفق المادة 25 الخاصة ببيع وايجار اموال الدولة، علاوة على انجاز 21 مشروعا مختصا بقطاع الاسكان في البلاد.

وبشأن القروض الممنوحة الى المواطنين من صندوق الاسكان، افصح عن ان عددها وصل الى 12 ألفا و454 قرضا.

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