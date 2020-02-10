العلماء يتوصلون الى مصدر الصوت القادم من الفضاء

2020/02/10 | 01:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل علماء الفلك تفسير الظاهرة الغريبة التي وقعت في عام ٢٠١٤، حين تم اكتشاف موجات صوتية قادمة من خارج الفضاء.ووفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل”، كانت تلك الظاهرة محيرة لسنوات وأثارت العديد من التساؤلات حول إمكانية وجود كائنات فضائية ترسل تلك الإشارات للأرض.وأوضح العلماء أن تلك الموجات الصوتية ناتجة عن انفجار قوي على […]

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