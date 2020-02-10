2020/02/10 | 01:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (شاهد)..الممثل بيلي بورتر بإطلالة غريبة كعادته فى حفل جوائز الأوسكار (المستقلة) – منى شعلان/ وصل المغنى والممثل الأمريكى بيلي بورتر، منذ قليل ، لمسرح دولبي بهوليوود لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ92.وكعادته حرص “بورتر” على الظهور بإطلالة غريبة، حيث ارتدى فستانا باللون البني بدرجاته وصدرية من الأعلى باللون الذهبي ، بينما […]

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