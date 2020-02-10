“فرانس برس”: الصدريون يلوحون بتهديدات قوية طالت رئيس الحكومة المكلف والبرلمان

2020/02/10 | 01:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- “فرانس برس” خرج الصدريون بتهديدات عنيفة طالت رئيس الحكومة المكلف، في استعراض للقوة والترهيب.وأطلق “المعاون الجهادي السابق” لمقتدى الصدر، كاظم العيساوي (أبو دعاء العيساوي)، تهديدا قال فيه “سنقلب العراق جحيما ونسقطه (رئيس الوزراء المكلف) في ثلاثة أيام”، في … Readmore

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