برشلونة يصالح جماهيره بفوز صعب على بيتيس

2020/02/10 | 01:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق برشلونة الفوز اليوم أمام نظيره ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.بدأت المباراة بقوة من قبل أصحاب الأرض الذين ضغطوا بشكل مرتفع على برشلونة قبل أن يمر نبيل فقير بالكرة لمنطقة الجزاء ويسددها لترتطم في دي لونجليه ويحتسب الحكم ركلة […]

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