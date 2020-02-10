اعتقال رجل يمسك سكينا خارج البيت الأبيض قال انه كان هناك لقتل الرئيس!

2020/02/10 | 01:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- وكالات اعتقل رجل كان يحمل سكينا خارج البيت الأبيض الأحد، بعد أن أخبر أحد ضباط جهاز الخدمة السرية أنه كان هناك لقتل الرئيس، حسبما أفادت به الشرطة.وذكرت إدارة شرطة العاصمة أن روجر هيدغبث (25 عاما) اعتقل بعد ظهر … Readmore

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