برشلونة يعود بفوز ثمين من ارض بتيس

2020/02/10 | 01:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حقق فريق برشلونة، الانتصار بنتيجة (3-2) خلال مواجهة ريال بيتيس، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الليجا.

وسجل لبرشلونة فرينكي دي يونج وبوسكيتس ولينجليت في الدقائق 9، و(45+4)، و72، بينما سجل لريال بيتيس كانايس من ركلة جزاء في الدقيقة 6، ونبيل فقير في الدقيقة 26.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 49 نقطة في وصافة الترتيب، بينما يتجمد رصيد ريال بيتيس عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.

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