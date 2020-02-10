ديربي ميلانو ينحسم للانتر بنتيجة ثقيلة

2020/02/10 | 01:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حقق إنتر ميلان فوزًا تاريخيًا على غريمه ميلان، بنتيجة (4-2)، بعدما نجح في قلب تأخره بثنائية نظيفة في الشوط الأول، ليعود ويسجل 4 أهداف في الشوط الثاني، من المباراة التي جمعتهما بالجولة 23 من الدوري الإيطالي، لتتكرس عقدة ميلان الذي لم يفز على إنتر منذ 3 مواسم ونصف.

أحرز أنتي ريبيتش وزلاتان إبراهيموفيتش هدفي ميلان بالدقائق 40 و46 بالشوط الأول، وقلب إنتر النتيجة في الشوط الثاني، بعدما سجل رباعية عن طريق مارسيلو بروزوفيتش بالدقيقة 51، ماتياس فيتشينو بالدقيقة 54 وستيفان دي فري بالدقيقة 70، وروميلو لوكاكو بالدقيقة 94.

وبهذا الفوز، تصدر إنتر جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 54 نقطة بالتساوي مع يوفنتوس، فيما تجمد رصيد ميلان عند 32 نقطة بالمركز العاشر.

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