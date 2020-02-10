بالصور.. متظاهري الحبوبي يسلمون مجاميع من مكافحة الدوام حاولوا ابتزاز عيادة طبية الى القوات الامنية

2020/02/10 | 01:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر اني، اليوم الاثنين، بأنه “تم القبض على مجاميع ممن تنتمي لفرق مكافحة الدوام في المحافظة وتسليمهم للشرطة بعد أن حاولوا إبتزاز مؤسسة صحية في الحبوبي.وذكر المصدر، لـ”العهد نيوز”، بأن “المتظاهرين في ساحة الحبوبي تمكنوا من القبض على هولاء المجاميع وتسليمهم للشرطة بعد قيامهم بإبتزاز عيادة الزهراء الطبية وسط الحبوبي في الناصرية”.وأوضح […]

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