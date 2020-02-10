اليوم.. منتخبنا الشبابي يلتقي الأخضر السعودي ودياً

2020/02/10 | 01:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ حيدر كاظم

يخوضُ منتخبنا الشبابي لكرةِ القدم اولى مبارياته الودية أمام الاخضر السعودي اليوم، تحضيرا لبطولة كأس العرب التي ستنطلق في السابع عشر من الشهر الحالي.

ويسعى الملاك التدريبي بقيادة قحطان جثير الى الاستفادة من اللقاء التجريبي من خلال إشراك اغلب عناصر الفريق والتعرف على امكاناتهم الفنية والبدنية، بغية اختيار التشكيلة الاساسية التي ستمثل منتخبنا في المحفل العربي المقبل.

واكد جثير ان المعسكر التدريبي يستمر لغاية الخامس عشر من الشهر الحالي، سيلعب خلاله ليوث الرافدين إضافة إلى لقاء اليوم مباراة ودية اخرى أمام الأخضر السعودي، للوقوف على جاهزية الفريق قبل الاستحقاق العربي المقبل، مشيرا الى ان منتخبنا يمتلك اسماء جيدة بامكانها تحقيق نتائج تلبي الطموحات.

وسيفتتح منتخبنا الشبابي مبارياته الرسمية في بطولة كأس العرب امام شقيقه التونسي في السابع عشر من الشهر الحالي، ثم يواجه نظيره الكويتي، قبل ان يختتم مشواره في دور المجموعات بملاقاة الفريق الموريتاني.

ويضم وفد منتخبنا عبد الجليل صالح مديرا اداريا، وقحطان جثير مدربا، ويساعده كل من خالد محمد صبار ومويد جودي واحمد جمعة، والكابتن حسين جبار مدربا لحراس المرمى، وارشد الساعدي منسقا اعلاميا، والدكتور بدران عبد الرزاق طبيبا للفريق، وخضير عباس ورياض حسين معالجين، وحميد محسن وعلي بدر وعمار زهير اداريي الفريق، فضلا عن 23 لاعبا هم احمد شاكر ومحمد حسن وحسن حبيب لحراسة المرمى، ونهاد محمد وعبد الرزاق قاسم ومنتظر عبد الامير ومنتظر محمد وحسين جاسم وزيد تحسين ورضا فاضل وحسين زياد وكرار سعد وعباس علي مسلم وحسين عبدالله لاوندي وعبدالله محمد وامير غانم وحسين خلف وعلي شوقي وحسين حيدر ومصطفى سعدون وعبدالله خلف وعلي جاسم ومحمد منعم.

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