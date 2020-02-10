فشل جديد لإيران في اطلاق قمر صناعي

2020/02/10 | 01:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران- وكالات أعلنت إيران، اليوم الأحد، عن فشل عملية إطلاق قمر “ظفر” الصناعي محلي الصنع، وإيصاله إلى المدار المطلوب حول الأرض.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية للشؤون الفضائية، أحمد حسيني: “تمكن الصاروخ سيمورغ من حمل القمر الصناعي ظفر إلى … Readmore

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