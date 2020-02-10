2020/02/10 | 01:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد الباحثون أن اختيار المكان المناسب والملابس والأحذية يمكن أن يزيد من فرص البقاء على قيد الحياة في حالة تحطم الطائرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باحثون يحددون الأماكن الأكثر أمانا في حال تحطم الطائرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باحثون يحددون الأماكن الأكثر أمانا في حال تحطم الطائرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).