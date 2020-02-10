اسبانيا تسجل ثاني حالة اصابة بفيروس “كورونا”

2020/02/10 | 01:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المركز الوطني لعلم الأحياء الدقيقة في إسبانيا الأحد، وجود حالة ثانية مصابة بفيروس “كورونا” الجديد بعد إجراء اختبارات على 4 تم الاشتباه في إصابتهم في مايوركا أكبر جزر إسبانيا.وأشار المركز إلى أن شخصا واحدا تأكدت إصابته من بين الأربعة، بينما جاءت النتيجة سلبية للآخرين.وكان المرضى الأربعة قد وضعوا تحت المراقبة في مايوركا […]

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