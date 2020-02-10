انتر يقلب الطاولة على ضيفه ميلان بـ4 اهداف

2020/02/10 | 01:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلب فريق إنتر الطاولة على ضيفه ميلان، بعدما حول تأخره بهدفين إلى فوز بنتيجة 4-2، وذلك في مباراة الديربي التي جمعت الفريقين على ملعب “سان سيرو”، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الإيطالي.وسجل هدفي ميلان أنتي ريبيتش د (40)، وزلاتان إبراهيموفيتش د (45+1)، بينما أحرز أهداف إنتر كل من مارسيلو بروزوفيتش د […]

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