برشلونة يهزم بيتيس ويضيق الخناق على ريال مدريد في الليجا

2020/02/10 | 01:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برشلونة يفوز على بيتيس بنتيجة 3-2 ويضيق الخناق على ريال مدريد في الدوري الإسباني

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