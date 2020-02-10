2020/02/10 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #حسين_مهنا حسين مهنّا حِوارِيَّةٌ..
في لَيلَةٍ لَيلاءَ زارَنِي جَدِّي آدَمَ، وكانَ لا يَزالُ يَرْتَدِي سُتْرَةً مِنْ وِرِقِ التّوتِ؛ جاءَنِي وهْوَ يَبْكي.
صِحْتُ لا مِنْ مُباغَتَتِي بِزِيارَتِهِ بِقَدْرِ رُؤْيَتِي إِيّاهُ باكِيًا: أَتَبْكِي يا جَدِّي وأَنْتَ أَبُو البَشَرِ؟! نَظَرَ إِلَيَّ بِعَينَينِ مِنْ نورٍ ونارٍ وقالَ: ما هذا الَّذي تَفْعَلونَهُ وقَدْ وَهَبَ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حسين مهنا - حواريّة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
في لَيلَةٍ لَيلاءَ زارَنِي جَدِّي آدَمَ، وكانَ لا يَزالُ يَرْتَدِي سُتْرَةً مِنْ وِرِقِ التّوتِ؛ جاءَنِي وهْوَ يَبْكي.
صِحْتُ لا مِنْ مُباغَتَتِي بِزِيارَتِهِ بِقَدْرِ رُؤْيَتِي إِيّاهُ باكِيًا: أَتَبْكِي يا جَدِّي وأَنْتَ أَبُو البَشَرِ؟! نَظَرَ إِلَيَّ بِعَينَينِ مِنْ نورٍ ونارٍ وقالَ: ما هذا الَّذي تَفْعَلونَهُ وقَدْ وَهَبَ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حسين مهنا - حواريّة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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