حسين مهنا - حواريّة

2020/02/10 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_مهنا حسين مهنّا حِوارِيَّةٌ..في لَيلَةٍ لَيلاءَ زارَنِي جَدِّي آدَمَ، وكانَ لا يَزالُ يَرْتَدِي سُتْرَةً مِنْ وِرِقِ التّوتِ؛ جاءَنِي وهْوَ يَبْكي.صِحْتُ لا مِنْ مُباغَتَتِي بِزِيارَتِهِ بِقَدْرِ رُؤْيَتِي إِيّاهُ باكِيًا: أَتَبْكِي يا جَدِّي وأَنْتَ أَبُو البَشَرِ؟! نَظَرَ إِلَيَّ بِعَينَينِ مِنْ نورٍ ونارٍ وقالَ: ما هذا الَّذي تَفْعَلونَهُ وقَدْ وَهَبَ......

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