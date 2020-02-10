سعود قبيلات - فيكتور هوغو.. وعلى هامشه نابليون الصغير..

2020/02/10 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_قبيلات «حين تُعيق مجرى الدم في الشريان تكون السكتة، وحين تُعيق مجرى الماء في النهر يكون الفيضان، وحين تُعيق مستقبل شعب تكون الثورة».«فيكتور هوغو»«ضميري يطاردني؛ فهو الذي يتعقَّبني، ويقبض عليَّ ويحاكمني.ومتى سقط الإنسان في قبضة ضميره، فلا مفرَّ له».«فيكتور هوجو»بالنسبة لـ«نابليون الصغير»، فهو شارل لويس نابليون بونابارت، ابن شقيق نابليون بونابرت الشهير.أسمى نفسه «نابليون الثالث»،......

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