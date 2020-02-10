2020/02/10 | 02:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق إنتر ميلان فوزًا تاريخيًا على غريمه ميلان، بنتيجة (4-2)، بعدما نجح الأفاعي في قلب التأخر بثنائية نظيفة في الشوط الأول، لفوز، بالجولة 23 من الدوري الإيطالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديربي الغضب ينتهي بفوز مثير للأنتر على ميلان في الكالتشيو) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديربي الغضب ينتهي بفوز مثير للأنتر على ميلان في الكالتشيو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).