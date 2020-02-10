2020/02/10 | 02:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللامي : لن ندعم محمد علاوي اذا كانت حكومته حكومة احزاب ومجاملات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/10 | 02:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللامي : لن ندعم محمد علاوي اذا كانت حكومته حكومة احزاب ومجاملات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللامي : لن ندعم محمد علاوي اذا كانت حكومته حكومة احزاب ومجاملات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).