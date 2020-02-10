التربوية أمل العناب تحصد ثمار تعبها وتقطف للعراق المرتبة الثالثة عربياً في اللغة والخطبة

2020/02/10 | 02:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حصل العراق على المركز الثالث في مسابقة اللغة العربية للخطابة والشعر والتعمق في دراسة النحو من خلال وفد وزارة التربية المشارك في تلك المسابقة التي اقيمت مؤخرا في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية ووزارة التربية المصرية واشرافهما.ومثل مديرية … Readmore

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